Telstar wil vervolg geven aan goede seizoensstart

"Vorige week hebben we een verdienstelijke wedstrijd gespeeld tegen één van de twee titelkandidaten. Dat geeft natuurlijk vertrouwen voor de wedstrijd tegen NAC, wat in mijn ogen de mooiste wedstrijd van het jaar is", blikt trainer Andries Jonker vooruit. "12 à 13 duizend man publiek is niet te overtreffen in de eerste divisie."

Het programma liegt er niet om voor Telstar. Ze trapten af tegen FC Emmen, gaan morgen op bezoek bij NAC en ontvangen volgende week Roda JC in eigen huis. "Aan de ene kant is het goed dat je ze nu treft, want zij kunnen er ook nog beter op worden", zegt Jonker met het oog op de naderende transferdeadline. "Maar aan de andere kant hebben vier van mijn spelers vorige week hun eerste stappen in het betaalde voetbal gezet. Dus we kunnen wel zeggen dat wij een ingespeeld geheel zijn, maar dat is ook absoluut niet het geval."