Museumplein na maandenlange renovatie open

Al het gras is inmiddels vervangen, volgens de gemeente ligt er nu "mooi nieuw gras". Ook is de ondergrond aangepakt en zijn kilometers aan waterafvoersystemen vervangen. De werkzaamheden begonnen in april en in eerste instantie zou het Museumplein half juli open gaan, maar door tegenvallers ontstond er vertraging.

Hoewel er weer gesport en gewandeld kan worden, kan er vanwege het nieuwe grasveld het hele jaar nog niet gedemonstreerd worden. Ook evenementen mogen pas vanaf begin volgend jaar weer op het Museumplein gehouden worden.

De komende jaren wordt er nog verder gewerkt aan het Museumplein en de omgeving.