Halve eeuw vakantiegeluk spoelde weg: 'Het is nog steeds heel onwerkelijk'

Maria Heerlin uit Bergen kan bijna niet geloven dat hun fijne vakantieplekje niet meer bestaat. Zo'n vijftig jaar was de familie vaste gast op een camping langs een riviertje in de Duitse Eifel. Totdat de rivier drie weken geleden veranderde in een woeste stroom die alles met zich meenam. Maria en haar man Tom zagen het met eigen ogen. "Is het echt gebeurd, vraag ik mij af en toe nog steeds af. Het is gewoon onwerkelijk."

Maria en haar man Tom zaten bij hun stacaravan toen het water van het riviertje de Prum in de Duitse Eifel begon te stijgen. Eigenlijk zouden ze een week later gaan, maar de campingeigenaar had hen gebeld met de vraag of ze eerder wilden komen vanwege de slechte weersvoorspelling. "Dan konden we spullen naar een hoger gelegen deel verhuizen, mocht dat nodig zijn".

Ons tweede thuis

"Mijn ouders vonden de camping zo'n vijftig jaar geleden. Een kleine camping met een zwembad. Vanaf dat moment gingen we er altijd naartoe. Zo zijn wij er ook beland. Eerst met alleen een tent, later in onze eigen stacaravan. We hebben de camping zien groeien tot een vijfsterrencamping. Ook onze kinderen komen er graag. Het is gewoon ons tweede thuis waar we heerlijk tot rust kwamen."

Als het water van het riviertje bij de camping begint te stijgen, denken ze nog dat het mee zal vallen. "We hadden wel vaker kleine overstrominkjes meegemaakt." Maar 's avonds als het hele veld onder staat, besluiten ze voor de zekerheid toch naar een hotel te gaan. "Een beetje halsoverkop."

Caravans in de bomen

Als ze de volgende dag terugkomen, is er weinig meer over van de camping. Haar echtgenoot filmt de ravage. 'Dat is onze. Het hek heeft hem gehouden.' Uit het commentaar onder het filmpje dat ze maken, is op te maken ze hun ogen niet kunnen geloven.

Caravans hangen in bomen, maar die van de familie Heerlin staat als enige nog op zijn plek. "Toen het water gezakt was, zijn we gaan kijken. Er was echt niets meer te redden. Het was een bruine kolkende massa met ook nog een laagje benzine erop. Verderop was een benzinepomp uit de grond gerukt."

De overstromingen kostten in Duitsland aan honderdtachtig mensen het leven. "Dus ons leed is betrekkelijk", zegt Maria. "Ik realiseer me dat wij het misschien ook niet na hadden kunnen vertellen als we zo eigenwijs waren geweest om die avond in de caravan te blijven."