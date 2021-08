Dierenasiel waarschuwt om goed op raskatten te letten, nadat kat Krusti werd gestolen

Krusti, een geliefde buurtkat, is twee weken geleden gestolen in De Baarsjes. Een buurman zag het gebeuren en sinds de verdwijning leven én zoeken buurtbewoners massaal mee met eigenaresse Joy. "Het is alsof ze mijn kind hebben meegenomen."

Krusti, een Maine Coon, werd in de ochtend van 28 juli meegenomen. De diefstal van Krusti is geen uitzondering. Het stelen van raskatten is een bekend fenomeen, waar ook Dierenopvang Amsterdam (DOA) van op de hoogte is. ''Raskatten kunnen gestolen worden omdat ze duur zijn om aan te schaffen, dus als je er een steelt van straat is dat gratis. Ook kan je ermee te fokken, zodat je later geld kan verdienen aan de kittens die je ermee kan krijgen,'' vertelt verzorger Noor van Gennep.

Volgens haar kan de prijs oplopen tot in de duizenden euro's, waardoor mensen met een raskat extra voorzichtig moeten zijn. ''Als mensen een raskat bij ons vandaan halen dan adviseren we altijd om de kat goed in de gaten te houden als deze naar buiten gaat. Castreer of steriliseer je kat ook zodat er niet mee gefokt kan worden.''

Buurtkat

Raskat Krusti is volgens omwonenden de verbinder van de buurt: "Hij houdt van mensen en geeft iedereen kopjes", zegt een van hen. Iedere dag liep hij een rondje door de buurt om iedereen te 'groeten', dus toen de kat door een vreemdeling werd meegenomen schoten de buurtbewoners gelijk te hulp.

Er werden meer dan 400 flyers verspreid en het Facebookbericht werd massaal gedeeld. Van advertenties tot een speurhond en een beloning: eigenaresse Joy heeft alles geprobeerd om haar kat terug te krijgen. Tot op heden zonder resultaat, en dat doet haar enorm veel pijn. "Krusti is al 12 jaar mijn maatje, hij bracht structuur in mijn leven en we sliepen iedere nacht samen", zegt Joy geëmotioneerd.