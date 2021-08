FC Volendam stoomt zich met nieuwe aanwinst klaar voor eerste thuisduel

Trainer Wim Jonk kwam een half uur later dan gebruikelijk het trainingsveld op vanmorgen. Er moesten nog een aantal zaken besproken worden in de teambespreking. "We hebben een video gekeken en dat was iets langer dan normaal", licht Jonk toe. "Het is gericht op de wedstrijd van morgen, waar onze kansen liggen."

Nieuwe aanwinst Oristanio

FC Volendam hengelde deze week voor de derde keer een huurspeler van Inter Milan binnen. Vorig jaar huurde ze spits Mulatierri, dit seizoen kreeg dat een vervolg met keeper Stankovic en dinsdag kwam daar een nog Inter huurling bij: De 18-jarige Gaetano Oristanio is het komende jaar in het Oranje te bewonderen.

"Hij is echt snel en hij kan heel goed dribbelen", zegt Alex Plat over zijn nieuwe teamgenoot. "Hij heeft ook een individuele actie net als Franco (Antonucci red.). Dat is gewoon wat wij nodig hebben." Jonk is het daarmee eens. "Het is een hele creatieve speler die voor heel veel aanvallende impulsen kan zorgen."

De kans lijkt klein dat hij morgen al in actie komt tegen ADO Den Haag, aangezien hij nog maar een korte voorbereiding heeft gehad. "De voorbereiding is niet ideaal voor hem geweest. Dus we zullen hem moeten opbouwen."