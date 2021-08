Zuidpier tot half oktober doordeweeks dicht: vrachtauto's in plaats van hobbyvissers

Het is even afzien voor mensen die graag op de Zuidpier in IJmuiden komen. Rijkswaterstaat repareert de stormschade op de kop van het havenhoofd. Om die reden is de pier tot 15 oktober alleen in het weekend open. De pier is daardoor voorlopig niet de toeristischte attractie die het normaal gesproken is.

In plaats van hobbyvissers en dagjesmensen domineren vrachtauto's het beeld op de pier. De hele dag door wordt zogeheten breuksteen aangevoerd, in totaal zo'n drieduizend ton. Ook wordt er nog eens zo'n 1.600 ton asfalt op de kop van de pier gelegd. "Het is nodig omdat de pier op de kop gedeeltelijk is afgebrokkeld door de storm. Met deze herstelwerkzaamheden denken we straks klaar te zijn voor het komende stormseizoen", zegt Kevin Basari van Rijkswaterstaat.

Hoelang de vernieuwde Zuidpier na voltooiing van de klus weer vooruitkan, is moeilijk te zeggen. Het is vooral afhankelijk van het weer, en dat is de laatste jaren extremer dan ooit.

De primaire functie van de pier is die van golfbreker. Basari: "Zodat schepen gemakkelijk binnen kunnen komen en kunnen vertrekken." Maar hij onderschat ook de toeristische waarde niet. "We weten dat mensen hier graag komen. Alleen, op dit moment is het niet veilig." In de weekeinden wordt er niet gewerkt en is de haven tot honderd meter van de kop begaanbaar. Alleen als door slecht weer het werk op doordeweekse dagen niet kan doorgaan, bestaat de mogelijkheid dat er in het weekeinde moet worden gewerkt.

