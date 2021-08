Zwemmer (79) in zee dood aangetroffen, reanimatie mocht niet meer baten

Strandgangers ontdekten aan het begin van de middag een overleden man aan in zee voor de kust van Texel. Het 79-jarige slachtoffer is door hulpdiensten uit het water gehaald, waarna is geprobeerd hem te reanimeren. Dat mocht niet meer baten.

Het slachtoffer werd gevonden in het water bij Paal 12, aan de Jan Ayeslag in Den Hoorn. De man was met zijn vrouw op vakantie naar Texel. Waar hij aan is overleden, is niet bekend. De politie laat weten dat het in ieder geval niet gaat om een misdrijf.

Tijdens de reanimatie hing op alle Texelse stranden een rode vlag, zodat de strandwachten hun volle aandacht zouden hebben bij het bieden van hulp aan het slachtoffer.