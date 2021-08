OM eist in hoger beroep twaalf jaar cel voor schietpartij in Amsterdamse snackbar

Het Openbaar Ministerie heeft in de hoger beroepzaak rond de schietpartij in een snackbar in Amsterdam-Oost, nu twee jaar geleden, twaalf jaar cel geëist tegen de 30-jarige verdachte. Eerder legde de rechter hem een celstraf van zes jaar op.

De man schoot op 16 juli 2019 twee keer van dichtbij op het slachtoffer, met wie hij eerder op de avond ruzie had gehad in een restaurant. Toen de twee elkaar na die ervaring tegenkwamen in de snackbar aan de Eerste Oosterparkstraat opende de dader het vuur. Het slachtoffer overleefde de aanslag. In de snackbar waren op het moment van het incident naast medewerkers ook klanten aanwezig.

De rechtbank oordeelde in september vorig jaar dat er geen sprake kon zijn van voorbedachten rade en legde hem daarom een celstraf van zes jaar op. Het OM vond die straf niet zwaar genoeg en ging dus in beroep.