Westfries Archief start megaproject om 168.000 bouwdossiers te digitaliseren

Het Westfries Archief digitaliseert 660 meter archiefdozen met daarin ruim 168.000 bouwdossiers. Dat is volgens het archief onder meer nodig omdat bouwtekeningen dagelijks worden opgevraagd. Wie ze wil inzien moet nu nog naar de studiezaal komen om het papier in handen te krijgen. Naar verwachting zijn de documenten over vier jaar digitaal, al gaat daar heel wat monnikenwerk aan vooraf.

Anouk Schoemaker en Douwe Kottier in het depot tussen de bouwdossiers. - NH Nieuws

In het depot van het Westfries Archief staan kasten vol bouwdossiers. Ze liggen verpakt in blauwe en bruine dozen waarop een jaartal en plaatsnaam staan. "Bij ons zijn alle bouwdossiers beschikbaar vanaf 1902 tot 2010", verklaart Anouk Schoemaker over de grote hoeveelheid mappen in het depot. Anderhalf miljoen documenten Stuk voor stuk haalt medewerker kwaliteit Douwe de dozen op om alle documenten - anderhalf miljoen in totaal - te controleren. "Hij zorgt dat alles compleet is; dat de nietjes en notities eruit zijn en alles op volgorde ligt", legt Schoemaker uit. "Wij moeten namelijk zorgen dat het goed aangeleverd wordt, dus ieder document krijgen we in handen." Deze worden vervolgens naar een bedrijf opgestuurd dat zich specialiseert in het digitaliseren van cultureel erfgoed. In totaal moet er 660 meter aan archiefdozen gecontroleerd worden (één plank op de foto hierboven is één meter), waarvan er 450 meter in het Westfries Archief staat. Wat gedigitaliseerd is, wordt vervolgens weer met scherp oog gecontroleerd door Douwe.

Het Westfries Archief gaat alle bouwdossiers digitaliseren. - NH Nieuws

"Dus dat is echt een monsterklus", zegt Schoemaker. Maar wel eentje die nodig is, aldus de projectleider. "Mensen willen tegenwoordig digitaal de documenten inzien." Een deel van de documenten is daarnaast oud en daarmee kwetsbaar. "De oudste documenten zijn soms met de hand getekend met mooie penstreken. Het zijn bijna kunstwerken, maar heel fragiele kunstwerken." Het archief is een gemeenschappelijke regeling voor de zeven Westfriese gemeenten subsidies, waarmee ook dit project is gefinancierd. De bouwdossiers komen in etappes in het digitale depot van het archief. Over vier jaar staan alle 168.000 bouwdossiers online.

