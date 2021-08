Louise (79) verliest kort geding over vochtproblemen en rattenoverlast

Woningcorporatie Pré Wonen hoeft geen nieuwe woning te regelen voor de 79-jarige Louise Fokkens. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald. Fokkens had een kort geding tegen Pré Wonen aangespannen, omdat ze zegt ontzettend last te hebben van vochtproblemen en rattenoverlast.

Louise heeft last van haar luchtwegen en zegt dat ze het extra benauwd krijgt door de vochtige lucht in haar huurwoning in Zandvoort. Ze wijt dat aan het slechte onderhoud van de woning. Ook klaagt ze al langere tijd over rattenoverlast rond en onder het huis. Ze eiste voor de rechtbank dat Pré Wonen met spoed herstelwerkzaamheden zou komen verrichten en dat er een vervangende woning geregeld moest worden.

Volgens Pré Wonen is er echter niks mis met de woning. Wel was er een lekkage op zolder geweest, maar deze is opgelost. Uit een inspectie zou verder blijken dat de woning 'stofdroog' is. Van een rattenplaag, waar Fokkens ook over had geklaagd, is volgens de woningbouw ook geen sprake.

Uitspraak rechter

De rechter vindt dat Louise haar klachten niet voldoende heeft onderbouwd en concludeert dat Pré Wonen gedegen onderzoek heeft gedaan naar de vocht- en rattenproblematiek. De lekkage aan het dak is inmiddels verholpen. Louise gaat in hoger beroep. "Ik ga door, ik zal mijn gelijk krijgen. Het is hier ongezond in huis." Ze stelt dat de inspectie is verricht door medewerkers die geen kennis van zaken hadden, maar daar gaf de rechter haar dus geen gelijk in.