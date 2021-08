Eindelijk mooi weer, maar zwemmen in grachten Naarden mag nog steeds niet

Het is de komende dagen verleidelijk om een duik te nemen in de grachten van Naarden-Vesting, maar dat is nog steeds verboden. Zo waarschuwt de gemeente Gooise Meren. Er is nog altijd niets duidelijk over eventuele explosieven op de bodem van de grachten.

Het water rond de vesting is een populaire zwemplek onder jongeren, vooral doordat er van de wallen af in het water gesprongen kan worden. Maar sinds 2019 is het verboden om te zwemmen in de vestinggrachten omdat er bij baggerwerkzaamheden een brisantgranaat in het water is gevonden. De gemeente wijst er op dat kans aanwezig is dat er nog meer explosieven liggen.

Naar aanleiding van de gevonden granaat is er een bureauonderzoek gedaan en die resultaten gaven aanleiding om ook fysiek onderzoek te doen in de grachten. Onder andere door alle coronamaatregelen is dat onderzoek nog niet uitgevoerd. Daarom blijft het zwemverbod van kracht. De gemeente kan niet aangeven op welke termijn het onderzoek wordt uitgevoerd.

Zoals in de reportage te zien is die NH Nieuws eerder maakte, houdt niet iedereen zich aan het zwemverbod (tekst loopt door onder video):