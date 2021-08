Onenigheid hondenbezitters en gemeente over komst mountainbikeparcours

Hondenbezitters zijn een petitie gestart tegen de komst van een mountainbikeparcours in het dorpsbos in de Goorn. De nog te realiseren route bevindt zich in het noordelijkste deel van het dorpsbos en de hondeneigenaren zijn bang dat ze daar straks niet meer met hun hond kunnen wandelen. Maar volgens de gemeente is daar helemaal geen aanleiding voor.

Het plan voor de mountainbike route komt van mountainbikeliefhebber Jan Bosman. Samen met de gemeente en de Noord-Hollandse mountainbikevereniging MTB-Noordwest heeft Jan de handschoen opgepakt om iets voor de jeugd in het dorp te realiseren. Op 21 juli heeft het college groen licht gegeven voor het aanvragen van vergunningen voor de realisatie van een mountainbike route in het dorpsbos in de Goorn.

Grote zorgen

Gebruikers van het bos maken zich nu grote zorgen. Op Facebook staat te lezen dat 'het dorpsbos een zeer geliefd stukje natuur is waar veel mensen uit Avenhorn en De Goorn heerlijk op loopafstand kunnen recreëren. Het is voor veel mensen erg van belang omdat dit ontspanning geeft en daarmee de stress kunnen ontladen'. De bezorgde inwoners zijn bang dat het bos wordt omgezet in een gebied dat verboden is voor hondeneigenaren.

Begin augustus hebben zij de petitie gestuurd naar wethouder Rosalien van Dolder. In de petitie staat te lezen dat 'het perspectief van de honden(bezitters) onvolledig is meegewogen in deze besluitvorming' en refereren zij aan een artikel in het Noordhollands Dagblad van 30 juli. Daarin staat te lezen dat 'de gemeente afgelopen juli de strook naast het Volkstuincomplex de Buitenroede in Avenhorn heeft aangewezen als hondenlosloopplaats en het college benadrukt dat het naastgelegen evenemententerrein en het toekomstig gebied voor mountainbikers verboden gebied zijn voor hondenbezitters en hun trouwe viervoeters'. En dat is bij de hondenbezitters in het verkeerde keelgat geschoten.

Stukje bij

Maar volgens de gemeente verandert er niks aan het bestaande losloopgebied en komt er zelfs een stukje bij. "Er is een gebied bijgekomen wat tot voor kort geen onderdeel uitmaakte van het park. Door de aanleg van een voetgangersbrug is dit gedeelte onderdeel gaan uitmaken van het park en kan een ieder, maar uiteraard vooral de hondenbezitters, hier gebruik van maken", zegt Esther Koning, woordvoerder van gemeente Koggenland. "De mountainbikeroute komt aan de voorzijde van het park, het gedeelte waar reeds een aanlijnplicht van kracht is (en blijft)."

Nauwelijks gebruikt

De plannen voor deze mountainbikeroute van circa 800 meter richten zich op het noordelijkste deel van het dorpsbos. Een locatie dat door wandelaars en andere gebruikers op dit moment nauwelijks wordt gebruikt.

Wethouder Rosalien van Dolder: "Het college heeft groen licht gegeven voor het aanvragen van vergunningen voor de realisatie van het mountainbikeparcours. Die aanvraag is nog niet rond, dus dat het er komt, is ook nog niet zeker. De doelgroep is de jeugd, die op deze manier een klein maar uitdagend mountainbike parcours tot zijn beschikking heeft. Als college vinden wij het heel belangrijk dat de huidige gebruikers van het park hier geen of nauwelijks hinder van ondervinden. De locatie voor de route is zorgvuldig gekozen: het betreft het noordelijkste deel van het dorpsbos, een deel dat op dit moment door gebruikers niet intensief gebruikt wordt. Het is absoluut niet het geval dat de route dwars door het dorpsbos loopt."