Broeker feestweek ondanks corona met kermis, optredens en talentenjacht

Pas op het allerlaatste moment kreeg de organisatie van de feestweek in Broek in Waterland groen licht van de gemeente Waterland. Het zomerfeest is het hoogtepunt van het jaar waar ieder jaar veel bewoners naar uitzien. En dat terwijl in heel veel dorpen de traditonele feestweken met kermis zijn afgelast. "Heel veel burgemeesters durven het gewoon niet aan", zegt een kermisexploitant die dit jaar pas voor de derde keer op een kermis staat.

Remco Bouwman is de organisator van de Broeker feestweek. Tevreden loopt hij over de kermis en alle stress van afgelopen tijd - of het wel of niet door zou gaan - is hem niet aan te zien. "We zorgen dat mensen vooral alleen of in kleine groepjes komen", zegt Remco, die wel begrijpt dat veel feestweken in Noord-Holland niet doorgaan. "Je haalt je met de organisatie van een feestweek heel wat regelwerk op je hals. En ook best wat verwantwoordelijkheid als organisatie. Ik begrijp het dat sommige dorpen daar niet voor kiezen, maar wij wilden het wel heel graag."

Talentenjacht

Veel kinderen zijn met hun ouders of grootouders naar het terrein gekomen. Een jongen van een jaar of 20 is aan het gokken. "Ik ben heel blij dat de feestweek er is. Ik heb nu bouwvakantie", zegt hij terwijl hij de muntstukken in de gokautomaat gooit. Ook twee dames met een sliert kinderen om hen heen vermaken zich prima op de kermis. Ze verheugen zich op zaterdag - de topdag van de week - als er een talentenjacht op het voetbalveld wordt gehouden. "Daar mogen 750 mensen komen", zegt Remco. "Dus dat komt wel goed."