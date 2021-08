Landschap Noord-Holland koopt eerste grond dankzij donaties in natuurfonds

Stichting Landschap Noord-Holland heeft dankzij vele donaties in een natuurfonds een eerste stuk grond kunnen aankopen. Het gaat om een perceel in 't Zand dat eerder als agrarische grond werd gebruikt. De vier hectare grond sluit direct aan op het al bestaande natuurgebied De Mosselwiel en wordt geschikt gemaakt voor weidevogels.

"Onze ambitie is om 1,4 miljoen vierkante meter aan te kopen", zegt Inge Plaatsman van Landschap Noord-Holland. "Maar daarvoor was wel extra geld nodig, met de gelden die we al binnenkregen redden we het niet." Vorig jaar is er daarom een inzamelactie gestart. "Een deel van het benodigde geld is al binnengehaald, maar een groot deel ook nog niet."

Toch is er dus nu al een succes te melden: met het ingezamelde geld is een stuk grond aangekocht in 't Zand. Dit was van de erven van een natuurboer die aanvankelijk de grond nog niet wilden verkopen. Plaatsman: "Ineens wilden ze het wel en daar waren wij heel blij mee. Daardoor konden wij van De Mosselwiel een aaneengesloten natuurgebied maken."

Industrie

De Mosselwiel is 55 hectare groot, de 4 hectare die nu is gekocht komt daar bij. "Het grenst aan een industriegebied. Met deze aankoop voorkomen we dat deze grond in de toekomst ook industrie wordt", zegt Plaatsman.

Het natuurgebied wordt door vele weidevogels graag gebruikt als broedgebied. Landschap Noord-Holland wil de nieuw aangekochte grond daarom geschikt maken voor de weidevogels door de natuur haar eigen gang te laten gaan.

Door het niet te bemesten en het maaisel af te voeren, zullen er straks kruiden en planten op het land groeien waar insecten en vlinders gebruik van kunnen maken. "Ik verwacht dat deze nieuwe vier hectares over een jaar of vijf niet meer van de rest van De Mosselwiel te onderscheiden zijn", zegt gebiedsmanager Do van Dijck.

Landschap Noord-Holland vertelt in onderstaande video ook over het aangekochte land: