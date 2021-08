Hilversummer verdacht van witwassen miljoen euro, blijft langer vastzitten

Tijdens de eerste zitting vroeg de advocaat van de Hilversummer om een schorsing, zodat de man de rest van de zaak in vrijheid kan afwachten. De advocaat vond namelijk dat de berichtendienst van de criminelen onrechtmatig is gekraakt. Ook de manier waarop justitie achter de identiteit van de Hilversummer kwam, was volgens hem niet juist gegaan. "Dus de vraag is of er geen huisvredebreuk is gepleegd", zei hij tegen de rechter.

De officier van justitie was het hier niet mee eens en zei dat er toestemming is gekregen van de rechter-commissaris. Zij vond dat er geen sprake is van onrechtmatigheid.

Na kort beraad besloot de rechtbank dat de man langer vast blijft zitten. De rechter vond dat kans op herhaling aanwezig is, maar hij zei ook dat er tijdens de inhoudelijke behandeling goed moeten worden uitgezocht of het optreden van justitie juist is geweest. De volgende rechtszaak tegen de 49-jarige man is op vrijdag 3 november.