Circus staat in de startblokken: "Ons leven kan eindelijk weer beginnen"

Circusfamilie Zinnicker had het zwaar de afgelopen anderhalf jaar. Door de coronacrisis konden de circusartiesten niet optreden en dus kwam er ook geen geld in het laatje. Voor de dieren kregen ze gelukkig hulp van boeren. "Het was een hele moeilijke tijd waarin we ons werk niet konden doen", vertelt Johan Zinnicker.

Barani is een echt familiecircus dat wordt gerund door de van oorsprong Duitse familie Zinnicker. Ze toeren al tien jaar door Nederland en Schoorl is een van de - zo niet de meest - favoriete plekken van het circus. "Omdat het hier zo mooi is en we heerlijk de ruimte hebben", aldus spreekstalmeester Amber. "Het gevoel dat we weer mogen is bijna niet te beschrijven", vertelt Johan Zinnicker. "Ons leven kan weer beginnen, zo voelt het."

Traditioneel circus

Vijf leden telt het circus en daarnaast tientallen dieren. De olifanten, tijgers en giraffes hebben de afgelopen jaren plaatsgemaakt voor geiten, konijnen, ganzen, pony's en niet te vergeten de honden en katten die minstens zo getalenteerd zijn. "Dieren horen er voor ons bij", zegt Johan Zinnicker. "Al mis ik nog steeds de olifanten. Daar ben ik mee opgegroeid. Zelf vind ik het toch wel zonde dat het niet meer mag. Al lukt het ons met de boerderijdieren ook om een traditioneel circus te maken."

Circus Barani is de komende drie weken in Schoorl te vinden. De eerste voorstelling is vanavond.