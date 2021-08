Luchtverkeersleiding: minder herrie dankzij nieuw satellietsysteem Schiphol

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) neemt vanaf vandaag een nieuw navigatiesysteem in gebruik dat voor minder overlast voor omwonenden van Schiphol moet zorgen. Het satellietsysteem vervangt oude vliegbakens, waardoor vliegtuigen om woonkernen heen Schiphol kunnen naderen.

Omwonenden protesteren al langer tegen de geluidsoverlast van de luchthaven. Niet alleen vanwege het geluid, maar bijvoorbeeld ook omdat zij bang zij dat de waarde van hun woning in waarde afneemt. Schiphol en LVNL kwamen daarom met het minder hinder-plan, waarbij omwonenden ook suggesties konden doen. Minder vliegtuigen in de lucht was daarbij geen optie voor die partijen.

Exacter vliegen

Met het nieuwe systeem navigeren vliegtuigen niet meer via fysieke bakens op de grond, maar met een gps-signaal van satellieten van en naar de start- en landingsbanen.

Volgens LVNL worden vliegroutes efficiënter dankzij het nieuwe systeem. "Vliegtuigen kunnen bij nieuw te ontwerpen routes exacter gaan vliegen naar luchthavens in Nederland, waar mogelijk om woonkernen heen. Daarbij wordt de daling van vliegtuigen meer gelijkmatig en met minder motorvermogen, wat leidt tot minder geluidshinder."

Voordelen

Een van de bijkomende voordelen van dat nieuwe systeem is volgens LVNL dat het ook gebruikt kan worden als het huidige hulpmiddel voor landingen, het ILS, buiten gebruik is. Het Instrument Landing System is een soort virtuele kabelbaan waar vliegtuigen aan gekoppeld worden om luchthavens te naderen. Met het ILS kunnen de toestellen ook volledig op de automatische piloot landen.

Als het ILS eruit ligt, moesten piloten in sommige gevallen uitwijken naar landingsbanen die voor veel meer overlast zorgen in de omgeving. Met het nieuwe satellietsysteem is dat niet meer nodig. Volgens een woordvoerder van LVNL kan het systeem door veruit de meeste luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol vliegen worden gebruikt, op een paar na die nog met verouderde toestellen komen.

Wereldwijd

Het nieuwe satellietnavigatiesysteem wordt wereldwijd ook door andere luchthavens ingevoerd. In Europa is Schiphol een van de eerste vliegvelden die oude bakens vervangt door dit nieuwe systeem.