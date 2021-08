Man loopt gewond politiebureau Beverwijk binnen en zegt dat hij beschoten is

De politie doet vanochtend onderzoek aan de Drechtstraat in Beverwijk naar een schietpartij. Rond 7.00 uur kwam een man het nabijgelegen politiebureau binnenlopen met verwondingen aan zijn hoofd en de boodschap dat hij beschoten was.

"De man is naar het ziekenhuis gebracht en wij zijn nu aan het uitzoeken wat er daadwerkelijk gebeurd is", zegt een woordvoerder van de politie. De man wist op het bureau te vertellen dat hij de verwondingen had opgelopen aan de Drechtstraat.

Daar is momenteel een deel van de parkeervlakken afgezet met linten. De politie is nog bezig met het onderzoek in de straat.