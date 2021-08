Verkeersregelaar nog niet de oplossing voor chaos kruispunt in IJmuiden

Het centrum van IJmuiden zucht onder de verkeerschaos op de plek waar de Lange Nieuwstraat, Plein 1945 en de Zeeweg samenkomen. Zaterdag heeft een lijnbus daar een elektriciteitskastje geramd waardoor de verkeerslichten uitvielen. De verwachting is dat ze pas over een paar weken zijn gerepareerd. De gemeente zet verkeersregelaars in. Op de eerste dag was dat nog geen succes.

Een vrouw met een rollator slalomt langs de auto's naar de overkant. Ze klaagt over te hard rijdende automobilisten. "De mensen hebben geen geduld meer. Het is hier levensgevaarlijk." De inzet van een verkeersregelaar vindt ze geen oplossing. "Ik zie de man niet zoveel doen. Het is nog net zo chaotisch als eerder deze week. De gemeente moet er gewoon voor zorgen dat de verkeerslichten snel zijn gemaakt."

Lijnbussen

Johan Zwakman van het wijkplatform IJmuiden-Noord komt poolshoogte nemen. Hij vindt dat de gemeente een beetje laat is met deze oplossing, maar is niettemin blij dat er iets gebeurt. Hoewel, hij verbaast zich over de rol van de verkeersregelaar. "Ik heb hem net even gesproken en hij is er vooral om de lijnbussen een vrije doorgang richting busbaan te geven."

Het levert een bijdrage aan de doorstroming, maar niet aan de veiligheid. Zwakman had liever gezien dat de gemeente bij de herstructurering van deze kruising zebrapaden had aangelegd. "Daar wilde de gemeente niet aan omdat het ongebruikelijk is naast verkeerslichten zebra's te hebben. De gemeente heeft gekozen voor een soort rustpunt in het midden waardoor je niet in één keer de hele straat over hoeft. In mijn optiek waren zebrapaden een betere oplossing geweest. Die waren nu namelijk een mooi alternatief geweest."