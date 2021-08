Parkeervrij maken Herengracht is 'zaak van lange adem', maar wethouder wil erover praten

Wethouder Egbert de Vries (Verkeer) heeft, op verzoek van meerdere politieke partijen, een studie laten doen naar het weghalen van alle parkeerplaatsen op de Herengracht in het centrum van Amsterdam. Hij benadrukt dat het niet eenvoudig is, maar wil de raadsleden wel "inspireren".

In de studie zijn drie modellen uitgewerkt, die "niet van vandaag op morgen gerealiseerd zijn". Bij Model A blijft de inrichting van de straat ongeveer gelijk, alleen de parkeerplaatsen verdwijnen, al zijn er nog wel een aantal laad- en losplekken recht langs de gracht.

Model A - Gemeente Amsterdam

Model B gaat uit van een "gezamenlijke ruimte", zonder aparte stoep. "Deze indeling maakt het noodzakelijk dat de voetganger de dominante verkeersdeelnemer is", staat in de studie. "De rijdende auto en de rijdende fiets zijn hier ondergeschikt." Doorgaand autoverkeer is daardoor niet gewenst en fietsers moeten goed rekening houden met de voetgangers. Laden en lossen mag overal. Model C lijkt op model B, maar de bomen worden dan verplaatst om te zorgen dat er op een wandelstrook langs het water "geflaneerd" kan worden. Het verplaatsen van de bomen, wortels en leidingen zal een hoop tijd kosten. Het zou het verstandigst zijn om dat te doen als de riolering vervangen moet worden.

Model C - Gemeente Amsterdam

"De studie laat ook zien dat het geheel parkeervrij maken van de grachten een zaak van lange adem is", schrijft De Vries in een brief aan de gemeenteraad. "Alhoewel we als stad stevig op weg zijn meer ruimte te creëren met het weghalen van autoparkeerplaatsen, zie ik ook dat we daar zorgvuldig en stap voor stap in te werk moeten gaan." Het volledig parkeervrij maken van de Herengracht zou een tekort van ruim 600 parkeerplaatsen opleveren. De Vries wil dat daar een oplossing voor komt. "Een dergelijk tekort betekent dat er onherroepelijk overlast gaat ontstaan door foutparkeren en mensen die rondjes rijden op zoek naar een parkeerplaats. Dat is ook niet de stad die ik voor ogen heb."

Quote "Tegelijkertijd moeten deze zaken ons niet tegenhouden om goed na te denken" egbert de vries, wethouder verkeer

Er komen wel twee nieuwe parkeergarages, de Vijzelgrachtgarage en de Singelgrachtgarage. Maar omdat er ook al op andere momenten parkeerplekken worden geschrapt en de Herengracht lang is, zijn die garages volgens de studie nog geen oplossing. Er moet nog extra onderzoek naar het opheffen van parkeerplekken worden gedaan. Ook zullen aanpassingen veel geld kosten, schrijft de wethouder. "Tegelijkertijd moeten deze zaken ons niet tegenhouden om goed na te denken over de wensen voor de grachtengordel van de toekomst. Bijgaande studie is daarom met nadruk een document om te inspireren. Om met elkaar het gesprek aan te gaan over de gewenste toekomst." De studie zou volgens hem de komende jaren ook gebruikt kunnen worden tijdens discussies met bewoners en ondernemers.