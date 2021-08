'Ronald kan moeilijk praten, maar via zijn schilderijen legt hij contact met mensen'

In de Agathakerk in Zandvoort is tot en met 12 september de expositie 'De Upside van Down' te bewonderen. Kunstenaar Ronald van der Mije, die met het downsyndroom is geboren, laat daar zijn mooiste schilderijen zien.

"Haal die verf even van mijn arm", aldus Ronald tegen zijn moeder Zwaan. Die moet daar erg om lachen. "Nee joh, laat maar zien op de camera, dan zien ze dat je een echte kunstenaar bent." In zijn appartement in Zandvoort is Ronald alweer met nieuw schilderij bezig. Het wordt een herfstachtig tafereel met een hoop kale takken. "Maar hij schildert er zo wat appelbloesem of zonnebloemen bij, hoor. Dat maakt hem niets uit, de seizoenen gaan door elkaar", lacht zijn moeder. Ronald is 37 jaar en schildert nog niet eens zo heel lang. Twaalf jaar geleden maakte hij zijn eerste kunstwerk en dat was voor zijn moeder een 'eye-opener'. Tekst gaat verder na de video.

Zandvoorter Ronald exposeert: 'De Upside van Down' in de Agathakerk - NH Nieuws

Ronald deed toen namelijk mee aan een schildercursus, samen met de andere bewoners van het wooncomplex. De schilderijen zouden later op de kunstmarkt in Zandvoort worden verkocht. Ronald schilderde een enorme kleurrijke vogel. "Ik dacht 'Goh, dat ziet er niet gek uit voor een eerste schilderij'", vertelt zijn moeder Zwaan, die diep onder de indruk is en zich dan beseft dat haar zoon veel talent voor schilderen heeft. "Dus ik ben maar goed materiaal voor hem gaan kopen." Al snel maakt Ronald een hele serie schilderijen van clowns. "Hij houdt enorm van clowns, van 'Laurel and Hardy' bijvoorbeeld, of van Mister Bean. Hij is zelf ook altijd vrolijk", vertelt ze. "En ik houd van de muziek van Piet Piraat!", voegt hij toe. Handtekening midden op schilderij Omdat zijn zus het op een bepaald moment wel genoeg vindt met al die clowns aan de muur, vraagt ze Ronald of hij ook andere onderwerpen kan schilderen. Net zo makkelijk schildert hij vervolgens bomen, takken, meren en doet dat dan het liefst zittend. Van wit wil hij eerst niet weten, omdat hij dat geen kleur vindt. Maar hij gaat toch overstag als er sneeuw op een schilderij moet komen. Soms moet zijn moeder even ingrijpen. "Dan wil hij zijn handtekening midden op het doek zetten en dan vertel ik dat hij dat maar beter niet kan doen", lacht ze. Tekst gaat verder onder de foto.

Expositie 'De Upside van Down' in Zandvoortse Agathakerk - NH Nieuws / Paul Tromp

De hele familie Van der Mije is supertrots dat Ronald mag exposeren in de kerk. Het schilderen is ook echt belangrijk voor de Zandvoorter, omdat hij zelf moeilijk kan communiceren. Hij draagt daarom vaak een fotoboek bij zich, waarin zijn kunstwerken te zien zijn en foto's van hoe hij werkt. "Dit boek nemen we altijd mee op vakantie", vertelt Zwaan. "Dat is zijn manier om een opening te creëren naar mensen, omdat hij moeilijk kan praten. Door zijn schilderijen kan hij contact leggen met anderen." De expositie 'De Upside van Down' is tot en met 12 september te zien in de Agathakerk in Zandvoort.