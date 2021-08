FNV eist informatie over 'gratis' werkenden bij participatiebedrijf WerkSaam

FNV heeft via een rechter meer duidelijkheid geëist over de gegevens van het traject 'Werken zonder Loon' van participatiebedrijf WerkSaam Westfriesland. Dit omdat WerkSaam geen informatie wilde delen over vermeend misbruik van uitkeringsgerechtigden die verplicht worden regulier werk te doen zonder regulier loon. De vakbond diende in 2018 een WOB-verzoek in bij de rechter en die is gisteren door rechtbank Noord-Holland ingewilligd.

WerkSaam Westfriesland helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk wanneer een betaalde baan nog een stap te ver is. Dit door werkervaring en arbeidsritme onbetaald op te doen bij bedrijven uit West-Friesland. Het idee is dan om na een bepaalde periode klaargestoomd te worden voor een reguliere baan met een regulier loon. Maar volgens Yvette de Vries, persvoorlichter van vakbond FNV, zitten hier haken en ogen aan. "Wij vermoeden dat mensen die in dienst zijn via WerkSaam wel regulier werk uitvoeren, maar geen regulier loon krijgen. Dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Deze mensen moeten een eerlijke kans krijgen om door te groeien, maar op deze wijze wordt er misbruik gemaakt van de situatie."



FNV wil dat WerkSaam met concrete informatie komt. Zo wil de vakbond weten om hoeveel uur het gaat en welke werkzaamheden verricht worden. "Op dit moment weten we nog steeds niet waar deze mensen überhaupt werken", concludeert De Vries. "Terwijl WerkSaam een overheidsbedrijf is en dus transparant moet zijn." Geen oorlog WerkSaam Westfriesland erkent de lopende rechtszaak met het FNV, maar is niet gebaat bij een oorlog met de vakbond. "Ik was gisteren aanwezig bij de uitspraak van de rechter", vertelt Danielle Gelinck, manager beleid en strategie van WerkSaam. "De rapporten die wij opstellen gaan naar de gemeenteraad en zij kijken vaak enkel naar het totaal aantal personen dat doorstroomt naar een regulier betaalde baan. Het was voor ons daarom een verrassing dat FNV vroeg om het aantal lopende trajecten en waar mensen geplaatst zijn. Deze gegevens archiveren wij vaak niet." Beide partijen gaan spoedig met elkaar om de tafel en WerkSaam zal de vakbond moeten overtuigen met nieuwe aanvullende cijfers die een beter beeld geven van het traject 'Werken zonder Loon'.