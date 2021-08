Zoveel volledig gevaccineerden zijn er in jouw gemeente

Uit nieuwe cijfers van het RIVM blijkt dat vaccinatiegraad op Texel het hoogste is, tussen de 75 en 84 procent van alle volwassenen is daar volledig gevaccineerd. In Amsterdam, Beverwijk, Edam-Volendam, Diemen en Hoorn gaat het een stuk minder hard, hier is tussen de 40 en 59 procent volledig gevaccineerd.

Texel is daarmee de eerste gemeente van de provincie die 'klaar' is met de vaccinatiecampagne. Anderhalve maand geleden kregen de laatste volwassenen, die dat wilden, hun tweede coronaprik. Alle Texelse tieners, die dat willen, kunnen op 17 augustus hun tweede vaccinatie halen.

In Hoorn blijft de vaccinatiegraad achter ten opzichte van de andere gemeenten in de regio. Op de kaart van Localfocus (zie verder in dit artikel, red.) is te zien dat tussen de 75 en 84 procent van de volwassenen hun eerste prik heeft gehaald in Hoorn, maar pas 40 tot 59 procent is volledig gevaccineerd.

"Een echte verklaring heb ik niet", zegt Harry Katstra, woordvoerder van GGD Hollands Noorden. "Het is zeker een punt van aandacht. We gaan kijken waar we nog extra stimulans in kunnen gooien. Een van die dingen is de vrije inloop voor vaccinatie, die deze week gestart is", zegt Katstra. Mensen nog helemaal niet gevaccineerd zijn kunnen binnenlopen zonder afspraak.

Edam-Volendam

Ook in Edam-Volendam heeft 85 tot 89 procent van de volwassenen eerste hun eerst vaccinatie gehaald. Het is opvallend dat de gemeente nu achterblijft op de rest van de provincie, omdat de vaccinatiegraad van de eerste prik een van de hoogste van de provincie was. Hoewel het voor de tweede prik nog onduidelijk is, bleek eerder dat er in Volendam minder algemene bereidheid was voor vaccinaties.

In Amsterdam blijven de cijfers ook achter, vooral in Nieuw-West en Zuidoost. Uit onderzoek blijkt dat Marokkaanse, Turkse, maar ook Surinaamse Amsterdammers minder vaak een coronaprik halen. De gemeente en ook de GGD proberen deze mensen over de streep te trekken. Mohamed Hoesein is hoofd team corona van GGD Amsterdam-Amstelland. "Het is voor ons belangrijk dat we de wijken ingaan. We zijn gestart met het wijkgericht vaccineren." De GGD werkt nu met mobiele prikteams in deze buurten.

Bekijk hieronder de vaccinatiegraad in jouw gemeente.