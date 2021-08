Buitenbaden balen van kwakkelzomer: "Omzet is ruim 40 procent minder"

Het pierenbad is leeg en op de ligweide is geen handdoek te bekennen. Bij buitenzwembad Het Baafje in Heiloo balen ze van het wisselvallige weer van de afgelopen weken. Alleen de baantjeszwemmers komen, weer of geen weer, om een frisse duik te nemen. "We hebben betere zomers gehad", vertelt Jan Oostindie van Het Baafje. "Dit valt ons rauw op het dak."

"De solide basis zijn de banenzwemmers", vertelt Oostindie aan NH Nieuws. "Dankzij hen komen we uit de kosten maar helaas blijft de grote massa weg." En dat is best balen want het zijn juist de gezinnen en de dagjesmensen die de kassa doen rinkelen. "Die blijven toch wat langer en kopen een ijsje of een patatje en dat missen we nu." Het zorgt voor ruim 40 procent minder omzet.

Puzzel

Het zorgt ook voor een logistieke puzzel want elke dag is het weer afwachten hoeveel personeel er in moet worden gezet. "Als de baantjeszwemmers weg zijn aan het einde van de ochtend wordt het rustig. Je kunt beter duizend mensen in je zwembad hebben dan is het ook niet zo saai voor de badmeesters en juffen."

Voor de baantjeszwemmers is het wisselvallige weer minder slecht nieuws. "We komen toch wel", vertelt een oudere dame. "Weer of geen weer, en het voordeel is wel dat we lekker rustig baantjes kunnen trekken. En met de kou valt het ook best wel mee."

Voor de trouwe baantjestrekkers was het woensdag prima weer om een duik te nemen (tekst loopt door onder de video)