Obdamse Laila (18) zet alles op alles voor finale Miss Fashion verkiezing

De Obdamse Laila William staat over twee weken in de finale van de Miss Fashion verkiezing in Antwerpen. De 18-jarige Obdamse is druk bezig met haar voorbereidingen voor de finaledag en laat daarbij niks aan het toeval over.

"Ik ga vandaag mijn haar knippen, binnenkort ga ik mijn nagels en mijn wimpers doen en gisteren heb ik een jurk uitgekozen voor de finaleshow", somt Laila haar voorbereidingen op.

Het is haar eerste missverkiezing en ze wil dan ook goed voor de dag komen. Thuis oefent ze het lopen op de catwalk terwijl ze het opneemt met haar telefoon. "Ik moet hier wel iets meer lachen", zegt ze terwijl ze met haar telefoon in haar hand het filmpje terugkijkt.

Of ze later ook echt iets wil doen in de modellenwereld weet ze nog niet. Op dit moment zit ze in haar derde jaar van de opleiding Marketing Communicatie aan het Horizon College in Alkmaar. Toch leert ze ook veel van de missverkiezing. Laila: "Ik was vroeger heel verlegen. Ik heb dat overwonnen door steeds een uitdaging aan te gaan en wat je eigenlijk niet durft toch te doen. Dat wil ik uitstralen."

Wil je stemmen op Laila? Dat kan door te klikken op deze link.