Heemstedenaren wakker door politiehelikopter: "Tikkeltje overdreven"

Bij een poging tot autodiefstal in de Jacob van Ruysdaellaan in Heemstede is afgelopen nacht een politiehelikopter ingezet. Daarbij ondervonden enkele buurtbewoners geluidsoverlast, is op sociale media te lezen.

Twee mannen waren rond 3.30 uur aan het rommelen bij een geparkeerde auto in die straat. Toen de politie arriveerde, kon snel de eerste man (32) worden aangehouden. Hij werd gepakt in een achtertuin.

De tweede man (29) werd niet veel later aangehouden. Beiden hebben geen vaste woon- of verblijfplaats.

De politie besloot om bij de actie een politiehelikopter in te zetten. Dit tot enige ergernis van sommige buurtbewoners. "Tikkeltje overdreven om een politiehelikopter in te zetten voor een autodiefstal", staat er in de Facebookgroep ‘Je bent Heemstedenaar als’.

'Weloverwogen afweging'

De politie spreekt van een weloverwogen afweging om het zware materieel in te zetten. “We bekijken per incident of we een helikopter gaan gebruiken. Met een heli heb je veel meer overzicht en dat was afgelopen nacht een meerwaarde", legt een woordvoerder uit.

De standplaats voor de politieheli’s is bij Schiphol. Aangezien de vlucht naar Heemstede maar kort is, is dat voor de politie een reden om de heli's sneller in deze regio in te zetten. "Dat daarbij eventueel geluidsoverlast voor buurtbewoners optreed is begrijpelijk. Maar tegelijkertijd gaat het ook om de veiligheid van de buurt", aldus de politie.

Naast de heli werd er ook een politiehond ingezet, die allerlei inbrekerswerktuig opspeurde. De twee verdachten zitten nog vast en worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.