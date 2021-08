Bijna half miljoen aan advocaatkosten voor gemeente Den Helder in zaak-Rob Scholte

De gemeente Den Helder heeft de afgelopen vier jaar bijna een half miljoen euro aan advocaatkosten gemaakt in de zaak-Rob Scholte. Dat blijkt uit cijfers die de gemeente op verzoek openbaar heeft gemaakt vanwege de wet openbaarheid bestuur (wob). Hierbij is alleen gekeken naar het honorarium, de btw en andere kosten zijn niet meegenomen.

In mei 2019 maakte de gemeente de facturen tot en met februari van dat jaar openbaar. Alles bij elkaar opgeteld is er tussen 2017 en 2019 zo'n 251.000 euro aan honorarium betaald. Nu zijn ook de advocaatkosten geopenbaard die in de jaren erna zijn gemaakt. Dat is meer dan 196.000 euro; in totaal heeft de gemeente bijna een half miljoen euro aan advocaten betaald.

De afgelopen jaren maakte de gemeente Den Helder naar eigen zeggen vooral 'verweerkosten', zij moest deze maken omdat kunstenaar Rob Scholte haar aanklaagde.

Handwerk

De documenten zijn geopenbaard op verzoek van Stichting Adviesman en de Helderse Courant. Aangezien het om zoveel documenten gaat, naar schatting 30.000 pagina's, is een extra medewerker ingehuurd om het verder af te handelen. "De Wob schrijft voor dat elke passage/alinea van elk document vooraf aan de Wob moet worden getoetst alvorens tot openbaarmaking mag worden overgegaan. Dit vergt veel handwerk", legt de gemeente uit.

Scholte woonde jaren met zijn gezin in het voormalige postkantoor aan de Middenweg, dat hij had veranderd in een museum. Hij wilde hier een permanent museum van maken, maar de gemeente zag hem liever vertrekken. In 2018 werd hij uit het pand gezet, sindsdien strijdt hij tegen de uitzetting en voor teruggave van zijn kunstwerken en een schadevergoeding.