Hilversummer langer vast voor inbraak in Bruna: 795 pakken sigaretten gestolen

De 27-jarige Hilversummer, die bijna 800 pakjes sigaretten stal bij de Bruna in Hilversum en probeerde in te breken bij juwelier Charm in Bussum, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank bepaald tijdens een eerste zitting.

Afgelopen november brak hij met een Utrechter – die ook vastzit – in bij de Bruna aan de Gijsbrecht van Amstelstraat. Ze namen 795 pakken sigaretten mee met een waarde van 8.745 euro.

Bij de poging tot inbraak bij de juwelier in Bussum, op kerstavond, waren ze met zijn drieën. Daar was een man uit Woerden bij die ook is opgepakt. "Gelukkig is er niemand binnen gekomen en zijn alle spullen veilig gesteld", schreef de juwelier destijds op sociale media.

Naast deze twee Gooise zaken, worden de Utrechter en de Hilversummer ook verdacht van drie inbraken buiten de provincie: in een tankstation in Sprang-Capelle en winkelinbraken in Sneek en Doetinchem.

De advocaat van de 27-jarige Hilversummer pleitte ervoor dat hij vrij moet worden gelaten tot de rechtszaak begint, want de advocaat vindt dat de verdenking niet zwaar genoeg is. Daar gaat de rechtbank niet in mee. De Hilversummer moet in de cel blijven tot de volgende rechtszaak. Die is gepland op 2 november.