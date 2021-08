Reizigers mogen meeschilderen aan groot kunstwerk in reizigerstunnel Amsterdam CS

Dat melden NS, ProRail en United Painting. Hoe het kunstwerk eruit gaat zien is nog niet bekend. De komende maanden wordt er vanuit een pop-up atelier in de Amstelpassage een ontwerp gemaakt, samen met stationsmedewerkers, huurders, reizigers en bewoners. Zij mogen ook meeschilderen.

De komende maanden volgen via sociale media oproepen voor workshops en schilderdagen voor wie een creatieve bijdrage wil leveren. Er zal voornamelijk in de nachtelijke uren aan het kunstwerk worden gewerkt.

Hedendaags kunstwerk

"De tunnel gaat over een aantal jaar in de volgende verbouwing van het station helemaal op de schop. Dan wordt ook deze tunnel verbreed en voorzien van winkels. Totdat het zover is, willen we de tunnel met een hedendaags kunstwerk tot een prettigere plek maken voor onze reizigers", aldus stationsmanager Rene Wubs.

United Painting, dat ooit begon met het Favela Painting project in Rio de Janeiro, werkt al meer dan vijftien jaar op uiteenlopende plekken in de wereld. "Het proces is daarbij net zo relevant als het resultaat. Met de gekozen locaties faciliteren wij iedere keer een tijdelijk decor waar buurtbewoners en bezoekers elkaar ontmoeten om samen te creëren en met elkaar in gesprek te gaan", zegt Dre Urhahn van het collectief.