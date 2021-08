Aantal Gooise coronabesmettingen blijft dalen: 198 nieuwe besmettingen

Het aantal mensen in 't Gooi dat afgelopen week positief getest is op het coronavirus is opnieuw flink gedaald: het aantal positieve tests duikt onder de 200. De meeste Gooise gemeenten laten voor de derde achtereenvolgende week een overtuigende daling zien. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Alleen in Laren en Weesp stijgen de cijfers licht. De afgelopen week werden in Laren per 100.000 inwoners 203,9 mensen positief getest op het virus. Dat komt neer op 23 mensen, vergeleken met 14 mensen een week geleden. In Weesp zijn er vier mensen meer positief getest dan vorige week.

De grootste daling is te zien in Hilversum. Afgelopen week zijn er per 100.000 inwoners 52,8 mensen positief getest. Dat komt neer op 48 mensen met een coronabesmetting, vergeleken met 140 mensen een week geleden.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: