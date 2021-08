Brandstichting oorzaak explosie flat Astronautenweg

De explosie in een benedenwoning van een flatgebouw aan de Astronautenweg in Hoorn blijkt het gevolg van brandstichting. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Na de explosie ontstond er brand in het flatgebouw en moesten zo'n twintig woningen ontruimd worden.

NH Nieuws

Aan de Astronautenweg in de Hoornse wijk Grote Waal staan verschillende flats. Bij een benedenwoning klonk die bewuste nacht rond 04.00 uur een harde knal. De klap was zo hard dat de buren er massaal van wakker schrokken. "Ik deed mijn raam open en zag meteen steekvlammen", vertelde een buurman aan NH Nieuws. Ietje Cornelisse, die ook in het rijtje appartementen woont, vertelde dat de knal extreem luid was. "Ik hoorde glasgerinkel en daarna scheen er een oranje gloed naar binnen." Terug naar huis Buren vertelden daarna aan NH-verslaggever Isabel Broersen, dat de brandweer er snel was en de brand 'gelukkig snel minder werd'. Zo rond 6.30 uur kon iedereen weer terug naar hun woning. Uit het onderzoek van de politie blijkt dat de explosie het gevolg is van brandstichting. Wie verantwoordelijk is voor de brandstichting is nog niet bekend. Omdat het onderzoek nog loopt, wil de politie op dit moment geen verdere mededelingen doen.