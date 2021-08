EK-droom voor jonge Haarlemse honkbaltalenten komt uit: "Het is als David tegen Goliath"

Na een geslaagde inzamelingsactie staat het Nederlands honkbalteam voor spelers onder de 12 jaar op het Europees Kampioenschap in België. En dat is een hele prestatie, want vanuit de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond was er niet genoeg geld beschikbaar.

Uiteindelijk wisten ze de jeugdspelers zelf 10.000 euro op te halen, door onder meer klusjes te doen in een restaurant.

De vier Haarlemse honkbaltalenten Tim Hanemeijer (11), Rafael Morales (11), Bing Cashoek en Tristan Knol, beiden 12, hebben gisteren hun eerste wedstrijd gespeeld. Onder het toeziend oog van veel meegereisde ouders, won het Nederlands team hun eerste wedstrijd tegen Oostenrijk met 16 – 5.

Vooral de startende werper Tim Hanemeijer heeft het heel goed gedaan en ook Binq Cashoek, als tweede honkman, speelde goed. Hij heeft veel punten binnengehaald. Tristan en Rafael zijn nog niet in actie gekomen.

Ouders op de camping

Onder de meegereisde ouders is de sfeer uitermate gezellig. “Veel moeders en vaders verblijven in België. Wij zitten hier met een groepje op een camping in de buurt en we kunnen niet bij onze kinderen komen, vanwege corona”, zegt vader Johan Veneman.

Maandag ondergingen de honkballertjes een coronatest en sindsdien zitten ze in een bubbel. “Het is voor veel jongens de eerste keer dat ze alleen van huis zijn, dat is toch best spannend. Al vinden wij het als ouders ook echt reuze spannend”, lacht Johan.

Geld

In aanloop naar dit toernooi heeft de groep op eigen kracht tienduizend euro ingezameld om te kunnen deelnemen aan het Europees Kampioenschap. Johan: “Ze hebben flessen ingezameld, 3D-geprinte sleutelhangers verkocht en een avond een Haarlems restaurant gerund. De opbrengst van die avond ging naar het team.”

Het geld is onder andere besteed aan helmen, knuppels en ander materiaal. Ook hebben ze het hostel betaald en hun eigen teamkleding aangeschaft.

Eigen shirt met naam

“Normaal krijgen de kinderen hun honkbalshirt van de Bond, er staat dan alleen een nummer op. Nu hebben we eigen shirts besteld waar ook hun naam op staat. Die mogen ze dan houden als aandenken”, aldus Johan.