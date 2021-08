Sneller circulair met schip uit afvalplastic: "Gedragsverandering meest lastig"

Het is deze week een jaar geleden dat Edwin ter Velde met zijn VOC-werkboot uit afvalplastic van Hoorn naar Amsterdam vaart. Zijn boodschap: 'weggooien is zonde'. Met een tweede schip gaat hij eind deze maand opnieuw het water op, maar in hoeverre wordt zijn boodschap - het versnellen naar een circulaire maatschappij - omarmd? Edwin: "De missende bouwsteen in de transitie is gedragsverandering."

"Het gaat niet over technologie of over materialen, het gaat over ons eigen gedrag", zegt Ter Velde van Clean2Anywhere. Dat er een hoop mogelijk is met afvalplastic bewees hij een paar jaar geleden toen hij met zijn vrouw Liesbeth op expeditie ging naar de Zuidpool , met een terreinwagen uit afvalplastic. Daar bleef het niet bij, in augustus vorig jaar voer hij met een duurzame lading van Hoorn naar Amsterdam met zijn eerste zelfgebouwde schip uit afvalplastic.

Wat hebben alle inspanningen tot dusver opgeleverd? Edwin: "Veel. We hebben een groep stadsjutters die zich inzetten om afvalplastic terug te dringen, in het winkelcentrum Kersenboogerd staat een grote afvalplastic plantenbak en we worden steeds vaker door partijen gevraagd om mee te denken."

In het afgelopen jaar heeft hij alles behalve stilgezeten. Op de scheepswerf aan de Schelphoek in Hoorn heeft hij samen met jongeren en met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe werkboot gebouwd. "We hebben met vijftien jongeren dit scheepje gebouwd in vier maanden tijd. Dat is heel motiverend. En zeker om te weten dat er vijf weer echt aan het werk zijn en een baan hebben en een aantal opnieuw zijn gaan leren."

Ook liggen er plannen voor de bouw van modulaire, tijdelijke woningen en loopt er materiaalonderzoek naar het ontwikkelingen van de kielbalk voor de bouw van het nieuwe schip dat drie keer zo groot zal worden. "We zijn met afvalplastic een nieuw materiaal aan het maken, dat stevig genoeg moet zijn om grote balken mee te produceren. Dat bestaat nu nog nergens."

Vloot

Eind deze maand staat er opnieuw een handelsmissie naar Amsterdam op de planning. "We laten het niet bij het bouwen van één scheepje, het wordt een hele vloot. En iedere keer nodigen we jongeren uit om met ons mee te bouwen, dat is zo betekenisvol. Het is niet alleen duurzaam maar ook inclusief."

Steeds vaker wordt Edwin op straat aangesproken over zijn plannen. "Het is een kwestie van stug doorgaan en dan wordt het groter en groter", antwoordt hij op de vraag of hij zich geen roepende in de woestijn voelt. Maar dat alles behalve: "Mensen vragen dat weleens vaker. Maar als je kijkt naar wat we in beweging hebben gezet, ook met jongeren. Het gaat veel verder dan de bouw van alleen deze scheepjes."

Gedragsverandering

Ter Velde krijgt veel bijval uit de omgeving, maar merkt ook dat daadwerkelijk een verandering teweeg brengen een drempel is. "Enorm veel mensen raken geïnspireerd, maar of het leidt tot veranderend gedrag, dat is de vraag. Als men gaat nadenken wat het voor iemand persoonlijk betekent, dan ontstaat er kortsluiting. Vraagstukken als 'kan ik nog wel naar de supermarkt' en 'hoe moet ik dan mijn boodschappen doen'?"

Eind deze maand vaart hij met de beide VOC-werktboten uit naar Amsterdam en wordt er gestart met de bouw van het driemaal zo grote 'speeljacht'. De stip op de horizon is de bouw van een fluitschip. "Nog acht jaar te gaan, dan varen we daarmee uit naar Batavia."