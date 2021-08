Texel als eerste 'klaar' met prikken en heeft nu meeste volledig gevaccineerden

Texel is de eerste Noord-Hollandse gemeente die 'klaar' is met de vaccinatiecampagne. Al anderhalve maand geleden kregen de laatste volwassenen, die dat wilden, hun tweede coronaprik. Nog steeds telt het eiland de meeste volledig gevaccineerden (75-84 procent). Wel stijgt dat aantal ook in de rest van de provincie gestaag.