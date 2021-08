Vrouw (52) gewond bij steekpartij in Zaandam, man (54) opgepakt

Bij een steekpartij aan de Zuiddijk in Zaandam is vanochtend een 52-jarige vrouw uit Zaandam gewond geraakt. De politie heeft inmiddels een 54-jarige man uit Bulgarije aangehouden.

De gewonde vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat 'het incident is ontstaan vanuit onenigheid in de relationele sfeer'.

Getuigen laten weten dat de vrouw in een auto zat toen ze werd neergestoken. De politie kan die lezing niet bevestigen, maar op foto's is een auto met bloedsporen te zien. Die staat in de Touwslagersstraat, parallel aan de Zuiddijk.

Onderzoek

De recherche doet forensisch onderzoek en heeft daarvoor een deel van de Touwslagersstraat afgezet. Voor het onderzoek is ook een bestelauto in beslag genomen.

Wie getuige is geweest of relevante camerabeelden van het geweld heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.