Handballer Leon Geus keert na sabbatical terug bij Volendam

"Ook had ik net een huis gekocht, een drukke baan en het was gewoon geen gezonde situatie meer voor mij. Het vuurtje brandde op en ik besloot om te stoppen met handbal", zegt hij via de officiële kanalen van HV Volendam.

Geus bleef wel voor zichzelf bezig en trainde mee bij een lager team. Totdat hij Ortega tegen het lijf liep. "We spraken over het team en ik vertelde dat ik een bepaalde pit miste binnen het team. In de tijd dat we kampioen werden gingen we op trainingen voor elkaar door het vuur. Ortega vroeg op welke positie ik speelde en voor ik het wist kreeg ik de vraag of ik samen met Jordy Baijens de linkerhoek wilde opvullen."

Afscheid met een prijs

Zijn keuze was snel gemaakt. "Ik ben nu nog jong en fit, wie weet denk ik over een aantal jaar had ik maar... en dat wil ik niet. Dus heb ik toegezegd om voor een seizoen terug te komen onder leiding van Ortega. Met als doel om afscheid te nemen met een prijs", lacht Geus.