'Steven Berghuis doet aangifte om ernstige bedreigingen na Ajax-transfer'

Steven Berghuis zou in samenspraak met Ajax en zijn management aangifte hebben gedaan na de grote hoeveelheid bedreigingen aan zijn gezin en hemzelf na zijn transfer van Feyenoord naar Ajax.

Dat schrijft De Telegraaf op basis van een brief die de voetballer en zijn management naar de politie heeft gestuurd. De voetballer geeft in de brief aan dat hij tientallen schokkende dreigementen heeft ontvangen van personen die zijn transfer naar Ajax zeer kwalijk nemen. Daarbij werden negentien A4'tjes met doodsbedreigingen gericht aan hem en zijn gezin toegevoegd.

Een deel van de Rotterdamse aanhang kon het maar moeilijk verkroppen dat Feyenoord-aanvoerder zijn club verruilde voor rivaal Ajax, waarbij een aantal anoniem, maar soms ook met naam en toenaam, ver over de schreef ging. De voetballer noemt het in de brief aan de digitale recherche 'noodzakelijk' om aangifte van bedreiging te doen.

Ajax-directeur Edwin van der Sar zegt tegen de krant volledige achter Berghuis te staan. Feyenoord heeft na de transfer van Berghuis naar Ajax nadrukkelijk afstand genomen van de 'zeer kwetsende en bedreigende uitlatingen'.