Bijzondere historische foto's opgedoken van Japanse olympiërs in Zaandam 

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren wist even niet wat hij zag toen er een dunne map tevoorschijn kwam in het Zaanse gemeentearchief. In de map vond hij een paar unieke foto's van Japanse olympiërs in Zaandam, die daar logeerden tijdens de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam. Het zijn grootheden die in Japan nu nog worden vereerd, maar in Zaandam leek dit stukje geschiedenis al helemaal vergeten.

Op de foto's zijn onder andere Kinue Hitomi en Mikio Oda te zien, beroemde Japanse atleten. Maar ook Jigoro Kano is te zien in het Volkspark in Zaandam. "Hij is écht heilig in Japan. Dat is de man die judo heeft bedacht. Hij was IOC-lid en zodoende was hij ook in Amsterdam. Je ziet hem hier in het Volkspark om de sporters uit zijn land te verwelkomen. Dit is de enige foto die we hebben gevonden van hem in Zaandam."

Zoektocht

Van de Vooren deelt graag zijn ontdekking, omdat hij op zoek is naar meer stukjes geschiedenis rond dit verhaal. "We zijn op zoek naar foto's, herinneringen, objecten van de Japanse olympische ploeg in Zaandam. Het is bijna honderd jaar geleden, dus de kans is heel klein dat er een ooggetuige is die daarover kan vertellen. Als dat toch het geval is: alsjeblieft, vertel het. We gaan ervan uit dat er misschien meer verhalen bestaan binnen families die overgedragen worden."

Vergeten

Waarom de sporthistoricus zo diep in dit verhaal is gedoken? "Het is helemaal vergeten. Dat is ook niet zo gek. Maar van Tsaar Peter de Grote wordt altijd terecht genoemd dat hij in Zaandam was. Maar dat ook de beste Japanse atleet van de twintigste eeuw in Zaandam was, die daar nu nog vereerd wordt, dat weet niemand meer."

Mensen die kunnen helpen wordt gevraagd om contact op te nemen met het Zaans Museum.