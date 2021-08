Dragqueens tijdens Pride door Uber-chauffeurs geweigerd: 'Hij zei dat ik geen mens was'

Ondanks een eerder gemaakte afspraak, hebben taxichauffeurs die via Uber rijden in Amsterdam toch weer dragqueens geweigerd.

Johan Hol is een van de dragqueens die niet in de taxi mocht stappen. "Toen de Uber-chauffeur zag dat ik drag was, zei hij dat hij mij geen rit zou geven omdat ik geen mens was."

Het overkwam ook dragqueen Sletlana, die erop wijst dat de Uber-website allemaal regenboogthema's heeft. "Zo kleurt je route in de regenboogkleuren. Ze zeggen dat ze veiligheid bieden voor iedereen. Maar het lijkt pink-washing."