Coronabesmettingen flink gedaald: 295 positieve testen in twee weken

Nog slechts 295 mensen uit de IJmond zijn in de afgelopen twee weken positief getest op corona. Dat is een stuk minder dan de 988 in de twee weken ervoor. Van die 295 positief geteste mensen kregen 161 de positieve uitslag in de afgelopen week.

Het is dus maar net hoe je de cijfers bekijkt: per twee weken is er een grote afname van het aantal positieve testen, per week was er afgelopen week weer een kleine toename te zien.

Geen enkele Uitgeester, Heemskerker, Beverwijker of Velsenaar overleed in de afgelopen 14 dagen aan de gevolgen van covid. Ook werd niemand in het ziekenhuis opgenomen.

Vooral Heemskerk doet het goed

Vooral in Heemskerk waren de cijfers van de afgelopen twee weken laag in verhouding tot andere gemeenten: 46 mensen werden hier positief getest, wat neerkomt op ongeveer 117 per 100.000 inwoners.

Ter vergelijking, in Uitgeest, Beverwijk en Velsen was dat getal respectievelijk plusminus 205, 202 en 200 per 100.000 inwoners. Concreet kwam dat neer op 28, 84 en 137 positieve testen.