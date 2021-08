277 mensen positief getest op corona: daling zet door

Verhoudingsgewijs telt gemeente Alkmaar de meeste besmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar afgelopen week 116 mensen positief getest. In de praktijk betekent het dat in de gemeente Alkmaar afgelopen week 127 personen positief zijn getest op corona.

Bergen is de gemeente met het op een na hoogste besmettingscijfer per 100.000 inwoners. Daar zijn afgelopen week per 100.000 inwoners zo’n 107,2 mensen positief getest. Omdat de gemeente Bergen echter nog geen dertigduizend inwoners telt, zijn er in de praktijk slechts 32 personen positief getest op corona.

De gemeente met de minste (geregistreerde) besmettingen per 100.000 inwoners is Langedijk. Per 100.000 inwoners zijn daar 71 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat 20 mensen positief getest zijn op het virus.

Vanuit zowel Heiloo als Heerhugowaard moest een persoon met coronaklachten opgenomen worden in het ziekenhuis. Er is afgelopen week in de regio niemand aan de gevolgen van het virus overleden.