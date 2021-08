Drastische daling in aantal positieve corona-uitslagen, bijna tweederde minder

Het aantal West-Friezen dat in twee weken tijd positief is getest op het coronavirus is drastisch gedaald ten opzichte van de voorgaande periode van twee weken. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Vergeleken met de voorgaande periode kende de regio in de laatste twee weken bijna tweederde minder positieve testuitslagen.

In de afgelopen twee weken werden 339 mensen positief getest op het coronavirus. In deze periode moest één inwoner uit de regio opgenomen worden in het ziekenhuis en overleed niemand aan de gevolgen van het coronavirus. In de voorgaande periode werden nog 942 mensen positief getest op corona, en kende de gemeente Hoorn met 351 gevallen destijds meer positieve uitslagen dan de hele regio nu bij elkaar heeft.

De gemeente Medemblik kende per 100.000 inwoners met 202,6 het hoogste aantal positieve testuitslagen. In de praktijk betekent dit dat er 93 personen in de afgelopen twee weken positief zijn getest op het coronavirus. In de periode hiervoor waren dit nog 143 mensen.

Met 91,3 mensen per 100.000 inwoners noteert de gemeente Drechterland in de afgelopen tijd het laagste aantal besmettingen in West-Friesland. Hier werden in de laatste twee weken achttien mensen positief getest, waar dat er 91 waren in de voorgaande periode.

Bekijk hieronder de cijfers van de afgelopen week in jouw gemeente: