Twee leeuwinnen (6) uit Slowakije krijgen met spoed onderdak bij Stichting Leeuw

Stichting Leeuw op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna krijgt er twee leeuwen bij. Het gaat om de leeuwinnen Stella en Luna van zes jaar oud. Het dierenpark reageert op een noodoproep van een hotel in Slowakije waar de dieren in een park verblijven. Ze moeten daar weg omdat de vergunning daar afloopt. Medewerkers van Stichting Leeuw zijn onderweg naar Slowakije om de leeuwen op te halen. Vannacht komen de dieren aan in Anna Paulowna.

Of het bij deze twee leeuwen blijft is nog niet zeker. Omdat er nog meer gegadigden zijn voor de leeuwen wil Stichting Leeuw verder kijken wat er aan de hand is in Slowakije. Pels: "We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat er geen dieren overblijven. We hebben heel snel de papieren geregeld voor het transport van de leeuwen. Voor vertrek moeten we de leeuwen verdoven om ze te controleren. Als ze weer wakker zijn gaan ze op weg."

"We kregen twee weken terug een noodoproep van het hotel dat ze een nieuwe plek zoeken voor een aantal leeuwen die nu in kooien zitten", vertelt dierverzorger Daphne Pels van Stichting Leeuw. "We hadden meteen zoiets van: hier moeten we wat mee doen. We zijn gelijk plannen gaan maken om de dieren op te halen."

Komende nacht komen de leeuwinnen aan in Anna Paulowna. Dat is een mooi moment, zegt Pels: "Heel bijzonder. We moeten nog even loten wie ze vannacht opvangt. De leeuwen moeten eerst een maand in quarantaine. Dat doen we om te checken dat ze geen ziektes onder de leden hebben en om aan ons te wennen. Daarna kunnen we ze verhuizen naar de opvang."

Geen welpjes

Pels: "Het is een mazzel dat het vrouwtjes zijn. We hebben Remy en Simba, dat zijn solitaire mannetjes die nog nooit een maatje hebben gehad. Met Stella en Luna hopen we dat ze een maatje voor het leven hebben. Dan hoeft geen enkel dieren alleen te blijven zitten."

Het is niet de bedoeling dat de stelletje dan ook welpen krijgen, zegt Daphne Pels beslist: "We zijn opvangcentrum. Hoe schattig het ook is, we gaan niet fokken. Er zitten al genoeg leeuwen in gevangenschap. We zijn al lang blij dat we ze een goed leven kunnen bieden."