Verdachte crystal meth-lab in Wormer blijft vastzitten

Maarten D. is een van de zes verdachten die zijn opgepakt nadat in mei een groot drugslab werd opgerold in Wormer. In het crystal meth-lab werden grote hoeveelheden harddrugs aangetroffen.

De politie viel na de ontdekking van het lab in Wormer ook binnen op vier andere locaties in Halfweg, Wormer en Zwanenburg. Op die locaties trof de politie naast spullen voor de productie van drugs, ook vuurwapens aan. Die zijn in beslag genomen, de drugs en grondstoffen zijn vernietigd.

De behandeling van de zaak zal worden hervat op 25 oktober in de rechtbank van Alkmaar, het gaat dan om een pro-formazitting. De voorzitter van de rechtbank heeft meegedeeld dat een regiezitting zal worden gehouden in de zaken van alle verdachten in het zogeheten 'Morganaonderzoek' nadat het opsporingsonderzoek volledig is afgerond.