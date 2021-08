Ruim helft minder treinreizigers in omgeving Alkmaar in 2020 door coronacrisis

De coronacrisis heeft flinke invloed gehad op het aantal treinreizigers in de regio Alkmaar. Op de stations halveerde vorig jaar het aantal in- en uitstappers . Gemiddeld was er sprake van een daling van bijna 53%. Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal op basis van de jaarcijfers van de Nederlandse Spoorwegen die gisteren werden bekendgemaakt.

Onderwijs was op afstand en forenzen bleven thuiswerken of meden het openbaar vervoer uit angst voor besmetting. Daardoor daalde het dagelijkse aantal reizigers op station Alkmaar Centraal van 21.495 tot 10.238 (-52%). In Alkmaar Noord nam het aantal treinpassagiers met 55 procent af: van 5.046 naar 2.282.



In Heerhugowaard was er een daling van 51 procent: van 7.645 naar 3.748. In Heiloo waren er in 2020 gemiddeld 2.332 passagiers per werkdag, tegenover 4.999 een jaar eerder. Dat is een daling van 53 procent. Op station Castricum zijn vorig jaar gemiddeld 3.590 in- en uitstappers per werkdag geteld, tegenover 7.740 een jaar eerder. Station Obdam tenslotte noteerde 52 procent krimp: het aantal treinreizigers dat hier in- of uitstapte ging op een gemiddelde werkdag van 1399 naar 667.

Versoepelingen

Nadat het kabinet in mei het advies om alleen bij noodzakelijke reizen de trein te nemen liet varen, signaleert de NS een stijging van het aantal reizigers ten opzichte van vorig jaar. Daarom rijden sinds 14 juni alle treinen weer, met uitzondering van het nachtnet en extra forenzentreinen in de spits.

"Als reizigersaantallen verder doorgroeien en er weer een nachtleven is, zullen we op een later moment de stap zetten naar een honderdprocent-dienstregeling", aldus de NS in een persbericht.