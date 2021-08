Rafael van der Vaart als assistent-trainer aan de slag in Denemarken

Oud-Ajax-speler Rafael van der Vaart gaat in Denemarken als assistent-trainer aan de slag bij Esbjerg fB. De club is actief op het tweede niveau van Denemarken en wordt gecoacht door de Duitse trainer Peter Hyballa. Voor Van der Vaart zijn het zijn eerste stappen in het trainersvak.

Van der Vaart is geen onbekende in Denemarken. In augustus 2016 speelde hij nog als voetballer voor het Deense FC Midtjylland en de nadagen van zijn carrière speelde hij nog enkele wedstrijden voor Esjberg. In november 2018 besloot hij wegens blessureleed een punt achter zijn loopbaan als speler te zetten.

"Ik ben een voetbalfanaat, dus voor mij is het een logische stap om betrokken te worden bij de club", reageert de 38-jarige Heemskerker op zijn nieuwe avontuur. "Ik probeer met mijn ervaring te helpen en ik heb zin in deze uitdaging."

Van der Vaart wordt ook ambassadeur van de Deense club.