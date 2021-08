BSN-registratie duurt in Amsterdam weken langer dan hoort

Wanneer je vanuit buiten Nederland naar Amsterdam komt om hier te wonen, ben je verplicht om je te registeren bij de gemeente. Althans, zonder registratie in de vorm van een BSN-nummer kun je vrijwel niets. In de gemeente Amsterdam loopt de wachttijd daarvoor op tot zeker twee maanden, maar “de gemeente lijkt het niet erg belangrijk te vinden".

Normaal gesproken moet iemand die in Nederland aankomt binnen vijf dagen naar een van de zeven gemeenteloketten om zich in te schrijven in Amsterdam. Dit kan gaan om iemand die nieuw in Nederland is, na een bepaalde tijd weer terugkeert of iemand wiens inschrijving bij de gemeente is ingetrokken. Een werknemer van de gemeente Amsterdam (bekend bij de redactie) vertelt anoniem aan NH NIeuws/ AT5 dat mensen soms wel zes weken moeten wachten tot er plek is bij een van deze locaties om een registratie aan te vragen, en dat kan soms flinke gevolgen hebben.

“Niet ingeschreven staan is een groot probleem”, zegt Alice Sonne, onderzoeker bij de Ombudsman Metropool Amsterdam. Op dit moment zijn er weinig klachten over de lange wachttijd voor inschrijvingen, maar ze ziet dit toch als een probleem met veel urgentie. “Het is moeilijk te zeggen waarom er weinig klachten over de wachttijden bij de ombudsman binnenkomen. Een reden kan zijn dat mensen die uit het buitenland komen niet direct de weg naar de ombudsman weten te vinden.”

Zonder registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) kun je geen beroep doen op basisvoorzieningen. “In eerste instantie gaat dat om een zorgverzekering. Iedereen heeft recht op zorg, maar als je niet verzekerd bent betaal je alles zelf", zegt Alice Sonne. "Daarbij zijn kosten mogelijk ook een reden om niet naar de huisarts toe te stappen, waardoor iemands gezondheid ook in gevaar kan komen. Ook kun je officieel niet werken en geen bijstand of toeslagen aanvragen. Mensen zonder buffer kunnen hierdoor in de financiële problemen komen.”

Geen prioriteit De lange wachttijd heeft volgens een voorlichter van de gemeente meerdere redenen. “Toen er weer gereisd mocht worden, kwam er een enorme toename in de aanvragen voor reisdocumenten, de inschrijving van buitenlandse studenten moest wegens corona bij het stadsloket plaatsvinden in plaats van bij de onderwijsinstellingen, en dat bovenop de beperkingen in onze stadsloketten vanwege de 1,5 meter maatregelen." De eerder genoemde anonieme werknemer van de gemeente heeft twijfels bij de prioriteit. “Het management van de gemeente lijkt geen urgentie bij dit probleem te leggen. De medewerkers lijken in een bubbel te leven, en klachten kunnen alleen via heel veel lagen worden behandeld. Het enige antwoord dat ik krijg is dat er binnen tien dagen naar het probleem wordt gekeken, het probleem kan zo niet bij de kern worden opgelost.” Volgens de gemeente werken ze met man en macht om iedereen zo goed en zo snel mogelijk te helpen. “Waar mogelijk openen we nieuwe balies en de capaciteit die eerder werd ingezet op de aanvraag van reisdocumenten, zet de gemeente nu in op dit probleem.”

Het nieuwe studiejaar staat weer voor de deur, expats beginnen weer meer naar Amsterdam te trekken, dus het probleem lijkt alleen maar groter te worden. De Australische expat Mary komt in juni 2020 aan in Amsterdam, en ook zij had toen al last van dit probleem. “De gemeente had mijn afspraak verkeerd ingeroosterd, waardoor ik een nieuwe afspraak moest plannen. Dit kon pas vier weken later." Al die tijd zat ze zonder bankrekening. "Ik kon geen boodschappen doen zonder het kleine beetje contant geld dat ik bij me had. Mijn Australische betaalkaart werd namelijk niet geaccpeteerd.”

Extra capaciteit De Ombudsman Metropool Amsterdam vertelt dat het aan de gemeente is een afweging te maken of een situatie schrijnend genoeg is om voorrang te geven op anderen. Daarom kunnen mensen met een klacht hun verhaal beter eerst voorleggen bij de gemeente. De Ombudsman heeft al meermaals bij de IND en studentenhuisvesters zoals De Key aangekaart dat het handiger is als zij inschrijvingen door kunnen geven aan de gemeente, deze organisaties hebben namelijk vaak al benodigde informatie. De gemeentevoorlichter stelt nog steeds dat de wachttijd zich in de regel na een paar dagen zou moeten oplossen. “De wachttijden verschillen per dag per vestiging, vanaf gisteren is er extra capaciteit beschikbaar waardoor de wachttijd weer korter wordt.” NH Nieuws/ AT5 probeerde zelf onder fictieve naam een afspraak te maken bij het gemeenteloket voor een inschrijving voor langer dan zes maanden. De afspraak werd op 3 augustus gemaakt, en de eerste plek die beschikbaar was stond op 18 oktober (inmiddels is de afspraak geannuleerd). “Het best kun je op vrijdagmiddag terugbellen, dan zeggen ze meeste mensen hun afspraken voor de week erop af”, vertelt een loketmedewerker. Het is nog maar de vraag hoe dit straks gaat als de nieuwe studenten weer naar de stad komen.