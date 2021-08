Op een rij: alle afleveringen van Zomertoer op de Camping

Maandag 19 juli - Camping Vliegenbos in Amsterdam-Noord

Te gast: Hoogleraar neuropsychologie en bedenker van het Ommetje Erik Scherder, Richard Kemper en de kok is de Italiaanse Nicoletta Tavella

Dinsdag 20 juli - Camping Schoonenberg in Velsen-Zuid

Te gast: Dermatoloog Dr. Daniël Kadouch. Kok Ron bereidt vis op de camping en acupuncturist Gerie Negen

Woensdag 21 juli - Camping De Hooiberg in Castricum

Te gast: collega, kok en schrijver Pieter Kok, Tijn Elferink over kampeermythes en handlezer Suzan Broersen

Donderdag 22 juli - Camping De Kolibrie in Warmenhuizen

Te gast: Plantenvrouw Judith Baehner en plantenman Frank Verkerk en kok Brenda Hoff van het boek "Makkelijk en snel".

Vrijdag 23 juli - Camping Hoeve Ons Lust in Julianadorp

Te gast: kickbokskampioen Jorina Baars voor de ochtendgymnastiek en met Eva Spigt & Nicola Dow van het boek "back to nature" gaan we de duinen in. Ook weerman Jan Visser is er.

Maandag 26 juli - Camping de Razende Bol in De Koog op Texel

Te gast: boswachter Jerome van Abbevé en patron cuisinier Jef Schuur over zijn Michelin ster en zijn kookkunsten

Dinsdag 27 juli - Camping Land uit zee in Wieringerwerf

Te gast: wetenschapper Rob van Hattum en kok Martine Bril kookt op de camping met lokale producten

Woensdag 28 juli - Camping De Kampeertuin in Wijdenes

Te gast: dierengedragsdeskundige Martin Gaus bekijkt het gedrag van honden en Patricia van der Meulen voor de ochtendgymnastiek. Ook zangeres Celine Caïro is er.

Donderdag 29 juli - Camping Zeevangshoeve in Edam

Te gast: zangeres en cabaretier Karin Bloemen en weerman Jan Visser

Vrijdag 30 juli - Camping Aemstellehoeve in Ouderkerk aan de Amstel

Te gast: Tabe Ydo, schrijver boek "One day", muziek van Jan de Witte (voormalig lid van de groep 3J's) en Rutger van den Broek komt bakken op de camping

