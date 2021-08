Gegevens duizenden KLM'ers op straat door datalek bij pensioenuitvoerder

Het bedrijf zegt tegen mediapartner Luchtvaartnieuws.nl dat er 'vrijwel zeker persoonsgegevens gelekt zijn van deelnemers'. De Blue Sky Group heeft onder andere het algemeen pensioenfonds van KLM, het fonds van cabine- en vliegend personeel en het UK Pension Scheme onder haar beheer.

De data van de pensioendeelnemers zijn gelekt doordat kwaadwillenden de systemen binnen konden dringen via een phisingmail. Dat is een mail met een link naar een 'neppe' loginpagina, waarmee criminelen inloggegevens tot de systemen van het bedrijf kunnen bemachtigen. Hierdoor konden ze bij de Blue Sky Group inloggen op een mailbox.

"Na de ontdekking hebben we het lek gedicht en maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen", schrijft de Blue Sky Group in een verklaring. "Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aangifte bij de politie is in voorbereiding. Blue Sky Group betreurt het zeer dat dit incident heeft plaatsgevonden."

In een brief aan deelnemers van de fondsen, vraagt de Blue Sky Group om extra alert te zijn op mogelijke frauduleuze mailtjes of telefoontjes die ze door het lekken van de gegevens zouden kunnen ontvangen.