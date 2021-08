Eikenprocessierups rukt op naar de Noordkop: vallen uitgezet voor vlinders

De gemeente Schagen gaat vlinders lokken om de opkomst van de eikenprocessierups in de gaten te kunnen houden. Afgelopen jaar is een nest rupsen gevonden en dit jaar is de eikenprocessierups al op meerdere plekken in de gemeente gevonden; één in een tuin aan de rand van de gemeente Schagen bij Oudkarspel en een aantal in het openbaar groen aan de rand van Warmenhuizen.

De eikenprocessierups zit vooral in het zuiden van Nederland, maar sinds enkele jaren verspreidt de rups zich steeds verder naar het noorden. De gemeente Schagen verwacht nog geen problemen door de rups, omdat hier niet zo veel eiken staan. In de gemeente staan ruim 1.500 eiken en dat is slechts 4 procent van alle laanbomen. Lokken De gemeente hangt 25 feromoonvallen op die mannelijke vlinders van de eikenprocessierups moeten lokken. Binnenkort verpoppen de eerste rupsen en gaan de vlinders vliegen. Een paar keer per jaar worden de vlinders in de vallen geteld. Uit de cijfers zal blijken waar de vlinders zitten en in welke aantallen. Met die informatie zoekt de gemeente gericht naar nesten en verwijdert deze.

